Wereldwijde reacties na dolle persconferentie Trump: “Stop met zeuren en begin eindelijk te regeren”

Velen kijken steeds reikhalzend uit naar de persconferenties van Donald Trump. Maar helaas is dat vaak om de foute reden. Want hoewel hij de machtigste man ter wereld is, speelt hij na één maand presidentschap nog steeds dezelfde plaat af, en gaat het helaas veel minder over inhoud. Internationale media hebben alvast steeds meer hun bedenkingen over de publieke optredens van de man.

Donderdag was het weer van dat: in een 77 minuten durende tirade blies Trump niet alleen de loftrompet over zijn eigen regering, maar sleurde hij er nog maar eens de media en zijn voorganger onverbiddelijk door. Zijn stijl doet vaak denken aan die van een grofgebekte stand-upcomedian. Helaas is de realiteit een pak serieuzer: het zijn woorden uit de mond van de president van de Verenigde Staten.

“Het was de meest uitzonderlijke persconferentie die ik ooit heb meegemaakt”, getuigt BBC-journalist John Sopel. Hij werd donderdagavond “een pareltje” genoemd door Trump, nadat hij een vraag wou tellen over het omstreden immigratiebeleid.

CNN-journalist Jake Tapper had woensdagavond een duidelijke boodschap voor Trump. Foto: CNN

Meer inhoud

“Alles wat verband houdt met dit presidentschap is onverwacht en onvoorspelbaar. Soms is Trump kwaad, soms is hij trots en soms is hij ook woedend omdat hij niet de erkenning krijgt die hij wil. De man spendeert bovendien heel wat tijd aan het bekijken van de media die hij zo verafschuwt en haat. Wel, ik vraag me dan af: wanneer vindt die man de tijd om te regeren?”

CNN-journalist Jake Tapper stelt zich een soortgelijke vraag, en wil vooral meer inhoud zien. “Stel dat jij als hongerig kind of werkloze man deze president te zien krijgt op televisie, dan kan je toch alleen maar besluiten dat dit niet de president is die focust op jouw behoeftes? Ik geloof zelfs dat niemand weet waarop de focus van Trump precies ligt”, klonk het scherp.

“Stel dat dit een speech was van je werkgever, of een conversatie met een familielid? Dan kan je dit toch écht niet op een positieve manier bekijken? Deze man is alvast niet bezig met de wereld waarin we leven. Hij blijft bovendien nog steeds krampachtig gefocust op het feit dat velen zijn verkiezingsoverwinning niet gunnen. Wel, president Trump, als je aan het kijken bent, dan heb ik nog één boodschap voor jou: “Je bent de president en je hebt de verkiezingen gewonnen. Ga dus nu gewoon aan het werk en stop met erover te klagen”, aldus Tapper.