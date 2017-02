Gluren bij BV's: Ella Leyers zegt sorry tegen Justin Bieber

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op de Instagram, die we graag even voor je bundelen.

Kat Kerkhofs keek deze week keihard uit naar de zomer en maakte dat duidelijk met een zonnig kiekje. "Summer Blues", schreef ze erbij.

Een bericht gedeeld door katkerkhofs (@katkerkhofs) op 12 Feb 2017 om 5:21 PST



Actrice Lize Feryn is alvast blij dat ze haar zonnebril weer kan dragen. "Er is niks beter dan de eerste zonnebrildag van het jaar. Hoe zalig", staat er bij haar meest recente kiekje.

Een bericht gedeeld door Lize Feryn (@lizeferyn) op 16 Feb 2017 om 4:42 PST



Probleem op de MNM-werkvloer. Peter Van de Veire heeft een collega gezien met hetzelfde hemdje. "Alle Apen Apen Apen Na", zegt hij.

Een bericht gedeeld door Peter Van de Veire (@petervandeveire) op 17 Feb 2017 om 12:43 PST



Regi en zijn vrouw Elke Vanelderen vertoefden in Afrika. De dj maakte op het strand een kiekje van hun dochter Ellie Martha. Haar groene jurkje in combinatie met de kleuren van de hemel zijn prachtig.

Een bericht gedeeld door Regi ® (@realregi) op 11 Feb 2017 om 2:09 PST



Ella Leyers houdt van Justin Bieber en doet in een T-shirt met zijn foto een sensuele stoelendans. "Sorry", schrijft ze naar Justin zelf. Die heeft tot voor kort nog niet gereageerd.

Een bericht gedeeld door Ella Leyers (@ella.leyers) op 13 Feb 2017 om 8:17 PST



Radiopresentatrice Anke Buckinx waarschuwt haar volgers voor Bokrijk-foto's. "Ons gezinsabonnement is gearriveerd. Ontvolg mij nu als je de komende maanden niet geambeteerd wilt worden met kleffe familieportretjes", staat erbij als waarschuwing.

Een bericht gedeeld door Anke Buckinx (@abuckinx) op 16 Feb 2017 om 6:27 PST



Véronique De Kock had een late afspraak bij BV-kapper Jochen Vanhoudt om haar highights bij te werken en genoot met een glaasje bubbels.

Een bericht gedeeld door Veronique De Kock?? (@veroniquedekock) op 15 Feb 2017 om 12:16 PST



En of het resultaat er mag zijn...