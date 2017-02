Tiener geraakt op heel originele manier backstage bij favoriete band

Hij had geen goed zicht op het concert van zijn favoriete band The Sherlocks. Dus besloot de Brit Adam Boyd (17) een poging te doen om backstage te geraken. En het lukte nog ook.

Hij was wat laat voor het concert van The Sherlocks. “We stonden helemaal achteraan de bar”, vertelt Adam Boyd bij BBC Newsbeat. “Ik wilde een beter zicht. En de mensen op het balkon waren zo zelfgenoegzaam, dus besloot ik mijn kans te wagen.”

Zijn vrienden zeiden de 17-jarige Boyd, uit Crewe, nog dat het hem niet zou lukken. “Als ik buitengegooid zou worden, zouden ze me niet komen halen, zeiden ze.”

Maar Adam was slim. Hij surfte met zijn smartphone naar de Wikipedia-pagina van de band en paste die aan. Hij voegde er een titeltje ‘familie’ toe en vulde zijn eigen naam in als neefje van zanger Kiaran Cook.

“Dat was het enige waar ik controle over had”, zegt Adam. “Want iedereen kan dat aanpassen.” De veiligheidsagent geloofde hem en liet hem binnen. Toch was de jonge snaak al snel terug. “De groep was zich toen aan het voorbereiden om te beginnen, dus ik zag hen niet. Ik stond daar maar met hun vrienden en familie.”

“We vonden het erg grappig”, reageerde de groep bij BBC. “Het is nog grappiger dat zijn plan gewerkt heeft. Goed gedaan!”

Eenzelfde truc lukte David Spargo, een fan van de Australische band Peking Duk, twee jaar geleden in Melbourne. Toen het concert erop zat, had hij er nog niet genoeg van. Spargo wilde backstage geraken en wist dat hij nooit voorbij het veiligheidspersoneel zou geraken. Daarom besloot hij de Wikipedia-pagina van de band op datzelfde moment via zijn smartphone aan te passen. Hij voegde een item ‘familie’ toe en vulde zijn eigen naam in als stiefbroer van Peking Duk-groepslid Reuben Styles.

Met diezelfde smartphone stapte hij op de security af. Die was eerst sceptisch, maar gaf dan toch toe toen hij de Wikipedia-pagina en zijn identiteitskaart zag.

Zodra hij binnen was, stelde Spargo zich voor aan de groep en vertelde hij hen fier hoe hij binnengeraakt was. “Het was waarschijnlijk de meest geniale meesterzet waar ik ooit getuige van ben geweest”, zegt bandlid Adam Hyde. “Het is toch gek? Hij heeft het op dat moment allemaal geregeld. Laat het duidelijk zijn: vertrouw Wikipedia nooit.”

Uiteindelijk dronken ze samen een hoop pinten. “Hij was echt een legende”, zegt Hyde. “Geen griezel of zoets, hij was de meest normale gast die we ooit ontmoet hebben. Dat maakt het nog hilarischer. Die backstageruimte was bovendien ver van waar we opgetreden hebben. Hij heeft er echt veel moeite voor gedaan, en het heeft gepakt. Hij is 007.”