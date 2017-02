Zulte-Waregem licht aankoopoptie Meïté, om zo miljoenen te cashen?

Sterkhouder Soualiho Meïté is officieel eigendom van Zulte-Waregem. Het heeft de aankoopoptie op de Fransman gelicht.

Soualiho Meïté (22) is de revelatie bij Zulte-Waregem en is bezig aan een heel sterk seizoen, maar hij was nog steeds eigendom van Lille dat hem uitleende. Ondertussen zijn er veel gegadigden om het goudhaantje in te lijven.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de West-Vlamingen met plezier 300.000 euro betalen om de middenvelder aan de ploeg te binden. De aankoopoptie is relatief laag, maar dat komt omdat Lille 60 % van het transferbedrag zal krijgen.

En de kans bestaat dat Meïté nog deze zomer een toptransfer zal maken. Volgens Het Laatste Nieuws zou Anderlecht zo’n 6 à 7 miljoen over hebben voor de middenvelder, maar Zulte-Waregem mikt hoger. Er is buitenlandse interesse van onder andere Leverkusen en AS Monaco. Volgens Het Laatste Nieuws zouden ook Frankfurt en Crystal Palace geïnteresseerd zijn. Essevee hoopt op 12 miljoen, wat een regelrechte toptransfer zou zijn voor Essevee.