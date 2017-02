Wenger onder vuur bij Arsenal: “Wat er ook gebeurt, ik blijf volgend seizoen trainer”

Het rijk van Arsène Wenger lijkt stilaan ten einde bij Arsenal. Ondanks 21 jaar trouwe dienst bij de Londense club is zijn positie als coach onhoudbaar geworden na de blamage in München van afgelopen woensdag in de Champions League. Toch blijft de 67-jarige Fransman strijdlustig. “Wat er ook gebeurt, ik blijf volgend seizoen trainer - hier of ergens anders”, zei Wenger op een erg druk bijgewoonde persconferentie.

Het is crisis in Arsenal na de 5-1-nederlaag in München. In de Engelse pers werden The Gunners niet gespaard. “Het is belangrijk voor ons om te focussen op de volgende wedstrijden, laat de anderen maar kritiek geven”, aldus Wenger. “We moeten ons concentreren op waar we vat op hebben, en dat is onze volgende wedstrijd. We moeten blijven geloven in onze manier van spelen. We moeten de rangen sluiten.”

Er werd gesuggereerd in de kleedkamer van Arsenal een heuse rel was ontstaan tussen de spelers, maar dat ontkent Wenger: “Helemaal niet, iedereen was natuurlijk erg teleurgesteld... Er was verdriet en diepe ontgoocheling.”

De positie van Arsène Wenger lijkt niet lang meer houdbaar. Een wissel van de macht deze zomer lijkt onvermijdbaar. De Fransman geeft zich echter niet zomaar gewonnen.

“Ja, ik zal in maart of april een beslissing nemen over mijn toekomst maar ik weet niet wanneer. Ik heb al met de raad van bestuur gesproken maar spreek niet over hoe zij mijn toekomst zien. Wat belangrijk is, is de club. Niet mijn toekomst. Dat is een interne discussie. Maar zelfs als ik vertrek, zal Arsenal niet elke wedstrijd winnen. Zolang je niet alles wint, is er altijd wel iets mis. Dat moet je accepteren maar dat betekent ook niet dat alles slechts is. In de laatste 20 jaar hebben slechts drie clubs elk seizoen in de Champions League gespeeld: Arsenal, Bayern München en Real Madrid.”

Toch is de coach op zijn 67e nog niet uitgeblust: “Wat er ook gebeurt, ik blijf volgend seizoen trainer- hier of ergens anders. Het is belangrijk voor de club om de juiste beslissing te nemen voor de toekomst. Ik heb hier twintig jaar met hart en ziel gewerkt. Ik had veel mogelijkheden om ergens anders naar toe te gaan maar ik geef om deze club en haar toekomst. Het is belangrijk dat ze in veilige handen is.”