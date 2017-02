Anderlecht en AA Gent staan in “elftal van de week” van Europa League

De sterke prestaties van AA Gent en Anderlecht in de Europa League bleven niet onopgemerkt. Van elke ploeg kreeg één speler een plek in het indrukwekkende “elftal van de week” in Europa League.

Frank Acheampong scoorde in het Vanden Stockstadion twee goals voor Anderlecht en kon uiteraard niet ontbreken. De pijlsnelle Ghanees was ongrijpbaar voor de Zenit-defensie.

Van Gentse zijde kon doelpuntenmaker Perbet in de spits niet opboksen tegen het geweld van Zlatan Ibrahimovic, Edin Dzeko en Alexandre Lacazette maar kreeg Danijel Milicevic wel een plaatsje op het middenveld. 'Mili' zorgde bij de Buffalo's voor de assist bij het doelpunt van Perbet en trof ook nog de paal.

Het Elftal van de Week:



Doelman: Andre Onana (Ajax)

Verdedigers: Timofei Kalachev (Rostov), Numan Cürüksu (Osmanlispor), Benedikt Höwedes (Schalke 04)

Middenvelders: Frank Acheampong (Anderlecht), Danijel Milicevic (AA Gent), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Lucas Tousart (Olympique Lyon)

Aanvallers: Alexandre Lacazette (Olympique Lyon), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Edin Dzeko (AS Roma)

