Engelse pers spreekt na Gentse zege vooral over blamage Tottenham: “Apathisch”

AA Gent zorgde gisteren voor een stunt door Tottenham met een 1-0-nederlaag huiswaarts te sturen. De Engelse pers is vernietigend voor Tottenham dat na de nederlaag tegen Liverpool afgelopen weekend niet met een passend antwoord kwam tegen Gent.

Engeland verwachtte een reactie nadat Tottenham dit weekend met 2-0 verloor van Liverpool, maar Perbet zorgde voor een nieuwe dreun voor de Spurs. De nederlaag tegen Gent is wel geen voorpaginanieuws in de Engelse pers, daar wordt eerder gefocust op de uitspraken van Wenger en de hattrick van Ibrahimovic bij Manchester United.

The Guardian: apathisch Tottenham

The Guardian focust op de Spurs, maar heeft het ook over de verjaardag van Hein Vanhaezebrouck en over de uitblinkers bij Gent. “De verslagen spelers van Tottenham hadden al hun toevlucht genomen tot de kleedkamer tegen dat de Gent-fans de lofzang inzetten voor hun jarige manager, Hein Vanhaezebrouck met het refrein “Happy Birthday”. Hij zal zich de dag dat hij 53 werd met plezier herinneren en hij zal hopen dat Gent volgende week voordeel haalt uit Tottenhams onzekerheid.

De Engelse krant zegt dat de overwinning historisch aanvoelde voor de Gentenaren. “Ze hadden de betere kansen gecreëerd, met Kenneth Saief die een gesel was op de linkerflank en Thomas Foket op de rechterkant. Danijel Milicevic (beloond met een plaatsje in het elftal van de week) zorgde dan weer vooraan voor problemen. Anderson Esiti beet zich vast op alles wat bewoog terwijl Perbet zorgde voor een klassevolle touch als centrale aanvaller. Zijn beloning kwam net voor het uur via het doelpunt.”

The Guardian is vooral hard voor de Londenaars. “Als dit Tottenhams grote antwoord is op de zwakke nederlaag tegen Liverpool, dan heeft Mauricio Pochettino veel stof om over na te denken. Het team dat zichzelf prijst voor hun acties en agressieve aanpak is zijn weg kwijt. De passie is uit het spel verdwenen. Deze Europa League-nederlaag kan volgende week nog opgehaald worden op Wembley, maar het is wel KAA Gent - dat maar in het midden van het klassement staat in de Belgische eerste klasse - die de terugronde ingaat met een 1-0-voorsprong.

Het werd een ontgoochelende avond voor de Spurs. Foto: Photo News

Daily Mail: Perbet shockeert Pochettino

De Daily Mail focust eveneens op de beschamende nederlaag voor Tottenham en benadrukt dat de Londenaars niet konden winnen tegen een team dat achtste staat in de Belgische eerste klasse. “Tottenhams vleugels vielen eraf. Ze mogen van geluk spreken dat Gent het niet nog pijnlijker maakte. Het was een klein verschil eerder dan dat het een fundamenteel probleem was. Het is een oplawaai, maar Tottenham werd niet zo vernederd zoals Arsenal eerder deze week (5-1 verloren tegen Arsenal, nvdr.)”

Volgens de Daily Mail had Gent de kans om de partij monddood te maken. “Pochettino had gehoopt om gisteren te winnen en de spelers het overwinningsgevoel te laten herontdekken. In plaats daarvan kreeg hij een zwakke respons, met Gent dat het winnend doelpunt scoorde via Jeremy Perbet en nog genoeg kansen kreeg om het volledig af te maken. De enige reden dat Gent daarin faalde, heeft niets met Tottenham te maken, enkel met geluk. Om die reden leek Tottenham-manager Pochettino vaak dichtbij een woede-uitbarsting bij het bekijken van de zwakke prestatie van zijn spelers.” De Daily Mail sluit af met het feit dat de Engelse ploeg volgende week moet winnen als het haar Europees avontuur redden.

Uitblinker Milicevic viert de overwinning. Hij staat in het elftal van de week van de Europa League. Foto: Photo News

Telegraph: Spurs’ Europees nachtmerrie

De Telegraph heeft weinig aandacht voor de Gentse prestatie, maar heeft het over het nieuwe dieptepunt in het Europese avontuur van de Londenaars. “Op één of andere manier vindt Tottenham Hotspur altijd een manier om de Arsenal-fans zich beter te doen voelen. De Spurs geven hen iets om bij te glimlachen na de verpletterende nederlaag in München. Hoewel dit geen afgang was zoals Arsenal, beleven de mannen van Pochettino hun eigen Europese nachtmerrie nadat ze al in de Champions League uitgeschakeld werden.”

“De Europa League werd gezien als een competitie die de Spurs konden winnen, maar nu zullen ze moeten vechten om de laatste 16 te bereiken aangezien Gent met een voorsprong naar Wembley komt.” De Telegraph vindt dat Pochettino beter enkele reserves laat starten volgende week omdat Harry Kane en co niet uit de eerste versnelling leken te komen.