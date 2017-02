Mathew Ryan: “Weet niet wat ik gedaan zou hebben als Anderlecht eind januari was teruggekomen”

“In mijn eerste anderhalve week bij Genk kende ik meer geluk en blijdschap dan in het laatste anderhalf jaar bij Valencia”, aldus Mathew Ryan. De Australische doelman landde anderhalf jaar na zijn droomtransfer naar de Primera Division weer in België, en doet morgen in ons voetbalblad Fan zijn hele relaas.

“Ik heb me vaak verloren gevoeld in dat anderhalf jaar bij Valencia”, aldus Ryan. “Ik vroeg me vaak af wat ik hier in Europa zat te doen. Niet dat ik op zo’n momenten ga huilen, maar dan word ik wel kwaad. Gefrustreerd. And I wanna fix it. Dan wil het zo snel mogelijk weer rechtzetten. Toch heb ik geen spijt van mijn transfer. Ik zou het meteen opnieuw doen.”

Genk was niet de enige ploeg die zich in de winter meldde voor Ryan. Onder andere ook Anderlecht aasde op Ryan. Hij weigerde maar voegt er wel aan toe: “Stel nu dat ze eind januari zouden teruggekomen zijn en ik geen andere opties zou gehad hebben? (blaast) Dat zou een heel moeilijke beslissing geweest zijn. En ik weet niet wat ik dan zou hebben gedaan...”

