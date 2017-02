Franse pers ontdekt Meunier en ging te rade bij Wilmots: “Heb hem moeten temperen”

Thomas Meunier was dinsdagavond één van de grote uitblinkers bij PSG in de ontmanteling van Barcelona. Geen wonder dat de Franse pers nu de schijnwerpers op de Rode Duivel zet. Zo wijdt Le Parisien vandaag een stuk aan de rechtsachter die - aldus de Fransen - “briljant” was tegen Barça.

“Kunstliefhebber met het hart op de tong. De Belgische verdediger heeft een atypisch profiel voor een profvoetballer” opent Le Parisien zijn profiel. “Wij zijn serieuze kandidaten voor Champions League-winst. We zijn zoals de Duitsers, die winnen finaal ook altijd”, zet Meunier die woorden kracht bij.

De Parijse krant legde zijn oor te luisteren bij ex-bondscoach Marc Wilmots om meer te weten te komen over Meunier: “Hij ligt heel goed in de groep, want hij spreekt zowel Frans als Nederlands. Hij zegt ook altijd zijn gedacht, hij neemt geen blad voor de mond. Alleen houdt hij wel erg veel van sociale media. Daarover heb ik hem gezegd dat hij dat even moest laten. Maar verder is hij een heel evenwichtige kerel.”

Bij Club Brugge werd Meunier rechtsachter, maar dat ging niet zonder slag of stoot, weet Wilmots nog: “Ik heb hem daarin een beetje moeten temperen. Soms startte hij als rechtsachter om als linksbuiten te eindigen.”