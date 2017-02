Hooligans beloven gewelddadig WK: “Hoe ontsnappen? Niet, of breng kinderen mee...”

“Het WK in Rusland wordt een festival van geweld. Als je daar met een mannelijke vriend bent, dan moet je erop voorbereid zijn dat je wel eens in elkaar geslagen zou kunnen worden”, dat zegt een Russische hooligan aan de BBC.

Het WK 2018 in Rusland zal een oase van geweld worden. Dat blijkt uit een reportage die de BBC maakte over het Russische hooliganisme. “Als we ons goed gedragen, zal niemand ons herinneren. Maar als we ons slecht gedragen, dan maken we wel onze naam”, zegt een lid van de Russische hooligan-groep Orel Butchers. Zij bevonden zich in het middelpunt van de rellen in Marseille tijdens het Europees Kampioenschap van afgelopen zomer.

Professionele vechters

Volgens de leider van die groep kwamen de Engelsen naar Frankrijk om wat plezier te maken, met wat glazen te gooien en te zingen. “Wij waren vastberaden om de boel op te stoken. Het was alsof 200 professionele vechters tegen 2000 amateurs vochten.” Een andere hooligan vult aan. “Hoewel ze met veel meer waren, zetten we hen op hun plaats.”

Beelden van de rellen in Marseille. Video: Youtube

Er wordt gevreesd dat de rellen in Marseille en Lille slechts een voorproefje zullen zijn voor het wereldkampioenschap in Rusland. FIFA-voorzitter Gianni Infantino denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen. “Ik maak me geen zorgen over geweld in 2018. Ik heb het volledige vertrouwen in de Russische autoriteiten. Iedereen neemt dit heel serieus.” Ook de hooligans van Marseille vrezen dat het een saai jaar wordt. “De ordediensten zullen ons proberen tegenhouden. We kijken er niet naar uit.”

Engelse fans doelwit

In Marseille waren er reeds gevechten tussen de Russische en Engelse supporters. Foto: AP

Toch waarschuwen de Orel Butchers dat er toch een poging zal worden gedaan om iets te doen. “Je mag er honderd procent zeker van zijn dat er iets zal gebeuren.” De Engelse fans zijn een doelwit voor de Russen. “Voor ons waren de Engelse hooligans vroeger een inspiratie waar we naar opkeken. Maar nu zijn het saaie fans die gewoon in een bar wat bier drinken en wat vechten en dat zijn we beu. Wij zitten ondertussen op een hoger niveau.”

Op de vraag hoe je kan vermijden om niet in elkaar geslagen te worden, barst de leider van de hooligans in Marseille in lachen uit. “Ontsnappen lukt niet. De Engelse fans mogen altijd komen en dan zien we wel wat er gebeurt. Ze zullen enkel aan een pak rammel kunnen ontsnappen als ze kinderen bij zich hebben.”

Festival van geweld

De BBC vond ook enkele hooligans van de “jongere generatie”, die vastberaden zijn om een heksenketel van het WK 2018 te maken. Ze maken zich klaar voor confrontaties met vijandige fans in speciaal ontworpen vechtclubs.

De cameraploeg ging mee naar een auditie voor nieuwe hooligans. Een tiental supporters gaat op een afgelegen plek met elkaar op de vuist om deel te kunnen uitmaken van de harde kern. “Het is een speciaal gevoel wanneer de adrenaline je bloed vergiftigt. Dan kan je alles bereiken”, zegt “the killer” Vasili, een van de beruchtste vechtersbazen. “Sommige mensen verzamelen als hobby postzegels of ze gaan wandelen, wij vechten”, zegt een hooligan.

De jongere generatie legt uit waarom ze zich zo vaak op de Engelse fans richt. “Onze doelwitten zijn natuurlijk de Engelse supporters omdat zij het hooliganisme uitgevonden hebben. Voor sommigen wordt het een festival van voetbal, maar wij zijn klaar voor een festival van geweld.”