Zo ziet de langste zwarte piste ter wereld eruit

Alpe D'Huez heeft de langste zwarte piste ter wereld. De piste Sarenne bestaat uit meerdere pistes, is ongeveer 16 kilometer lang en heeft in totaal een hoogteverschil van 1800 meter, waardoor skiërs anderhalf uur kunnen afdalen zonder weer een skilift naar boven te moeten nemen.

De piste vertrekt op de top van de Pic Blanc in de Alpe D'Huez, en het panorama daar is al een belevenis op zich. Vervolgens gaat het zestien kilometer naar beneden door vrij ruige en authentieke natuur. Voor veel skiërs is meer dan een uur afdalen, zonder weer een skilift naar boven te moeten nemen, een onvergetelijke ervaring.

Omdat er geen weg terug is en je niet even kan stoppen in een skihut onderweg of een lift terug naar boven kan nemen, wordt deze piste beschouwd als een zwarte. De moeilijkheidsgraad valt verder goed mee. Wie de Sarenne wil afdalen, heeft vooral een goede conditie en een beetje doorzettingsvermogen nodig.

Volgende winter viert deze beroemde skipiste zijn 40-jarig bestaan.