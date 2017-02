Barcelona neemt laatste reddingsboei voor schorsing Suarez

FC Barcelona zal de schorsing van zijn Uruguayaanse spits Luis Suarez aanvechten bij het Internationaal sporttribunaal TAS. Dat maakte de Spaanse kampioen vrijdag bekend.

Suarez werd in de terugwedstrijd van de halve finale in de Copa del Rey tegen Atletico Madrid met een tweede geel uitgesloten en mist daardoor de finale. Daarin neemt Barcelona het op 27 mei tegen Alaves op.

Omdat Suarez aanvankelijk weigerde het terrein te verlaten en niet naar de kleedkamers wou, legde de Tuchtcommissie hem nog een bijkomende speeldag schorsing op. Ook in de eerste bekerwedstrijd van volgend seizoen moet hij aan de kant blijven. Barcelona ging al tegen de sanctie in beroep bij de Spaanse voetbalbond, maar ving daar bot.

Suarez kreeg beide gele kaarten in de slotminuten van de wedstrijd, de eerste voor een fout op Juanfran, de tweede omdat hij bij een duel zijn arm in de nek van Koke plaatste. Volgens Barcelona gaat het daarbij helemaal niet om een “roekeloze armbeweging” zoals in het het scheidsrechtersrapport staat. .