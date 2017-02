Thiago Silva miste wedstrijd Barcelona door bizarre reden

Paris Saint-Germain beleefde afgelopen week een sprookje tegen Barcelona, maar in de voorbereiding hing er een schaduw over het duel toen sterkhouder Thiago Silva uit. Officieel was dat met een kuitblessure, maar de echte reden zou wel iets helemaal anders geweest kunnen zijn...

Thiago Silva miste de historische overwinning tegen Barcelona. Hij keek vanuit de tribune toe met wat een kuitblessure zou geweest zijn, maar een anonieme bron in het trainingscentrum beweert dat zijn afwezigheid een andere reden had.

Verlamd

“Het is moeilijk om te zeggen of hij geblesseerd was. De medische testen toonden alleszins niets ernstigs. Er wordt gezegd dat hij steeds meer verlamd werd door stress in de aanloop naar het duel tegen Barcelona.” Amper te geloven van een speler die al tien bekers en vijf titels won...