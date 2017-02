KV Oostende start maandag met de ticketverkoop van de Bekerfinale. De kustploeg kreeg vrijdag bericht van de KBVB, dat groen licht gaf. Dat betekent waarschijnlijk dat het geschil tussen de gemeente Grimbergen en bouwheer Ghelamco rond parking C van de baan is, al staat het punt wel nog maandagavond op de agenda in de gemeenteraad.