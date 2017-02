Zidane neemt opnieuw zoon op in selectie

Real Madrid-coach Zinedine Zidane heeft zijn achttienjarige zoon Luca opgenomen als derde doelman in zijn selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Espanyol op de 23e speeldag in de Primera Division, zo maakte de coach vrijdag tijdens de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd bekend.

Na de 3-1-zege van woensdag tegen het Napoli van Dries Mertens in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League wil ‘Zizou’ met het drukke programma van de ‘Koninklijke’ de komende weken geen enkel risico nemen met spelers die met kwaaltjes sukkelen. Zo krijgen eerste doelman Keylor Navas, Sergio Ramos, Luka Modric en Karim Benzema dit weekend rust tegen de Catalanen. Tweede doelman Kiko Casilla zal zaterdag tussen de palen staan. Met de 21-jarige Alex Craninx is er overigens ook een Belgische doelman in de Spaanse hoofdstad aan de slag. Hij moet dit seizoen vrede nemen met een plaats op de bank bij Real Madrid Castilla, het tweede elftal van Real.

Het is niet de eerste keer dat Zidane een van zijn zonen bij de Madrileense hoofdmacht haalt, eerder dit seizoen liet hij al zijn 21-jarige zoon Enzo debuteren. In de zestiende finales van de Copa del Rey pikte Enzo Zidane toen zijn doelpuntje mee in het met 6-1 gewonnen duel tegen derdeklasser Cultural Leonesa.

Gareth Bale maakt zaterdag in het duel van Real Madrid met Espanyol zijn rentree. De 27-jarige Welshe international is na drie maanden afwezigheid hersteld van een blessure aan de rechterenkel en krijgt speelminuten van Zidane.