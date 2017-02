Gezin moet afscheid nemen van hun hondje nadat hij even aan lege vuilnisbak had gelekt

De cockapoo Dexter was al zes jaar een trouw lid van de familie Dent uit de Amerikaanse staat Georgia. Hij was aan het spelen in de tuin toen één van de vuilbakken door de wind omviel, omdat hij net geleegd was. Het dier ging nieuwsgierig even ruiken en lekte aan de sporen van afval die overbleven in de opengevallen groencontainer. Toen werd het alleen maar erger en erger.

Dexter begon te schudden en janken. Zijn baasje Sarah Dent (42) haastte zich naar de dierenarts met haar zieke hond. Hij kon amper ademen. Daar aangekomen bleek dat hij het giftig schoksyndroom (TSS) had gekregen door aan de schimmel van enkele overgebleven broodkruimels te lekken.

Een week lang moest Dexter op de intensieve zorgen blijven. De dierenartsen kwamen met slecht nieuws voor de familie; er was niets meer wat ze voor het hondje konden doen. De familie Dent nam hun drie jongens (14, 11 en 6) mee om hun trouwe viervoeter een mooi afscheid te kunnen geven. Nadien gaven de artsen Dexter een spuitje en sliep hij in.

Een waarschuwing

De familie wil nu hun verhaal zo ver mogelijk verspreiden, want ze willen andere mensen waarschuwen voor de gevaren van lege vuilbakken. “Onze familie zal nooit meer hetzelfde zijn en dat gewoon door restanten van afval. Ik vind het verschrikkelijk. Het is mijn job om mijn gezin en dieren veilig en gezond te houden. Ik heb gefaald.”

“Het is heel belangrijk dat mensen begrijpen dat er geen resten in de vuilbak mogen blijven. Er zit dus een groot gevaar in, als iemand mij had gewaarschuwd dan had ik zeker maatregelen genomen.” Een mogelijke oplossing? Hang een vuilzak voor groenafval in uw bak, dan blijven er geen resten aan de rand kleven of was uw bak goed uit.