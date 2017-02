Deze Vlamingen doen mee aan Tournée Minerale. Houden ze het vol?

Februari is over de helft en hetzelfde geldt voor Tournée Minerale, het initiatief van de Stichting Tegen Kanker en de DrugLijn waarbij opgeroepen wordt om een maand geen alcohol te drinken. Deze Vlamingen doen mee: houden ze vlotjes vol of tellen ze al hardop af tot de maand voorbij is?

Marc Luyten (48) uit Nijlen, proefuitvoerder in labo Agfa-Gevaert

“Het is goed aan het lukken, maar ik moet wel zeggen dat het een rustige maand is. Zo hadden we al besloten dat we dit jaar niet naar het carnaval gingen, dat scheelt. Er doen ook enkele vrienden mee, dat is een grote motivatie. Het is niet de eerste keer dat ik een tijdje stop met drinken, ik heb het ooit al eens een jaar volgehouden. Toen duurde het drie maanden voor de gewoonte helemaal weg was, ik heb de indruk dat het veel vlotter gaat nu ik het nog eens probeer. Ik weet zeker dat het na deze maand gemakkelijker zal worden om ‘nee’ te zeggen tegen een glas alcohol, ik ga het beperken tot de gelegenheden waarop ik niet anders kan, zoals wanneer er iets te klinken valt met vrienden.”

Fleur De Beule (44) uit Beveren-Waas, heeft een loodgietersbedrijf met haar man

“In de week gaat het goed, maar vorige week heb ik even gezondigd. We moesten onverwacht gaan eten en we hadden zo’n helse week gehad, dat ik een paar glazen wijn heb gedronken. Maar verder heb ik nog geen alcohol gedronken en ik voel me er heel goed bij. Ik heb het gevoel dat ik veel beter slaap. Ik vind het leuk dat het een groepsgebeuren is: zondag op de indoor skipiste waar mijn zoon skiet, bijvoorbeeld, doen er heel wat mensen mee. Volgende week vertrekken we op skivakantie en dan ga ik wel even zondigen – ik ben speciaal daarvoor ook wat vroeger begonnen. Maar daarna probeer ik verder te doen tot de zomer: in de week drink ik geen alcohol, in het weekend af en toe een glas. Ik hou het voor speciale momenten.’

Kurt De Mol (37) uit Oostakker, uitbater van Café De Walput

Hij begon eraan als weddenschap met zijn klanten, die niet geloofden dat hij de 160 pinten die hij gewoonlijk drinkt in de maand kan laten staan. “Maar die klanten hebben zich serieus vergist, want het gaat nog vlotjes. Ik vind het moeilijker om niet te drinken op een vrije dag dan in mijn eigen café. Ik had ook vijf, zes klanten die meededen, maar die hebben al afgehaakt. Slecht voor de zaak is het dus niet. Ik kom mijn dagen door op water en fruitsap - cola probeer ik te beperken. Ik merk dat ik beter slaap, meer energie heb en fitter ben. Maar als februari voorbij is, ga ik wel nog eens een pintje drinken.”

Stijn De Wolf (28), theaterregisseur uit Dendermonde

“Het is niet de eerste keer dat ik in februari een ‘ascetische maand’ hoe: ik drink geen alcohol, geen frisdrank en ik rook niet. Ook deze keer lukt het goed, ik heb nog niet gezondigd. Soms heb ik moeilijke momenten in sociale context: ik ben theaterregisseur en ik heb een aantal premières gehad, dan is het niet zo simpel om bijvoorbeeld geen glaasje wijn te drinken. Maar dan moet je toch gewoon “nee”, zeggen, zo simpel is het. Al wil ik zeker niet de grote gezondheidsgoeroe uithangen: na deze maand schakel ik weer over op occasioneel alcohol drinken”.

Kris (47) Colpaert, HR-consultant en personal coach uit Zomergem

“Het gaat nog steeds heel goed, ik heb geen afkickverschijnselen (lacht). Ik mis een glas wijn vooral op de typische momenten: vrijdagavond bijvoorbeeld, of in het weekend bij het eten. Nu drink ik water met wat fruit op vrijdag als aperitief, het is een kwestie van gewoonte. Ik zou eigenlijk niet weten hoe mijn eerste glas terug gaat smaken. Maar ik tel niet af, misschien houd ik het zelfs nog wat langer vol.”

Kris Peeters (54) uit Puurs, minister van Werk

“Ik heb heel wat recepties, maar ik maak er een erezaak van om deze maand geen alcohol te drinken”, laat minister Peeters weten via zijn woordvoerster. “Als er wijn op tafel staat, zal ik het wel aanbieden aan mensen, maar zelf drink ik water. Ik vind dat ik op dat vlak een voorbeeldfunctie heb. Ik merk wel dat ik er op aangesproken word als ik op een receptie geen pintje drink. Maar dat is een goede zaak, want zo wordt het thema bespreekbaar gemaakt.”