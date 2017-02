Met deze tips hou je je tandenborstel hygiënisch

Heb je een toilet in de badkamer? Zou hou je je tandenborstel schoon.

- Heb je een toilet in de badkamer? Zorg dan dat de tandenborstels op minstens twee meter afstand van het toilet staan. Dat is namelijk de afstand die druppels kunnen overbruggen bij het doorspoelen van het toilet. Het is daarom ook een goed idee om het deksel naar beneden te doen wanneer je doorspoelt.



- Zet de tandenborstels rechtop weg zodat ze goed kunnen drogen. Gebruik bij voorkeur een speciale beker met aparte vakjes zodat de tandenborstels elkaar niet raken en dus geen besmettingen kunnen doorgeven.



- Vervang ze minstens elke drie maanden. Koop zeker een nieuwe tandenborstel wanneer je een verkoudheid of griep achter de rug hebt of een ontsteking in je mond had.



- Staat er een beker om je mond te spoelen? Zet hem dagelijks in de vaatwasser of was hem af met de hand.

