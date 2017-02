DIJKSHOORN. "Dino Arslanagic is de beste verdediger van België"

Ik lees net het bericht over de Vlaamse jongeman Rodrigo Vissers, die al enige tijd probeert contact te krijgen met Lionel Messi. Wat voor contact maakt niet uit. Een avond lang naakt onder de rode baard van Messi in een Spaans hotelbed, prima, maar even met zijn tweeën in de rij bij McDonald’s is ook goed. Dat is Rodrigo Vissers zijn droom: naast Messi staan, hem horen zeggen: “Het Big Mac Menu graag” en dan zelf daarna kunnen zeggen: “Ik graag hetzelfde.”

Deze Rodrigo Vissers wordt als een zonderling gezien. Hij wordt door de journalisten in hetzelfde rijtje geplaatst als de man die nog één keer in zijn leven een pinguïn met een wollen ...