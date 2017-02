Ex-doelman Verbauwhede vertelt sappige anekdote over bezoek aan voodoo-dokter: “Kies een koe”

Glenn Verbauwhede maakte in België naam bij Club Brugge, Kortrijk en Westerlo, maar trok daarna verrassend richting Zuid-Afrika. Hij speelde er nog drie jaar, maar zette eind 2016 een punt achter zijn carrière. De doelman was vrijdagavond te gast bij Play Sports en vertelde er over zijn tijd in het land van Nelson Mandela, inclusief een bevreemdend bezoek aan een voodoo-dokter...

“Toen ik bij Mamelodi Sundown speelde, trok ik eens naar Swaziland (regio in het zuiden van Afrika waar voodoo beoefend wordt, red.) omdat ik problemen had met mijn achillespees. Ik kom daar toe met iemand van de club bij een Mutidokter, een voodoo-dokter, en die vraagt me om een koe uit te kiezen op het veld.”

“Ik kies daar een koe uit, die man brandmerkt dat beest en vraagt me om er een foto van te nemen. Breek nu het been van die koe, zegt die. Dat weigerde ik, dus deed hij het zelf maar. Hij spalkte het been van die koe, deed er kruiden op en begon een ritueel te doen daarrond. En dat was nog vóór hij mij zou behandelen...”

“Die man haalde dan een tennisbal, sneed die in twee. Deed er dezelfde kruiden op en deed die tennisbal rond mijn enkel. Drie weken later moest ik terug op controle en die koe stond gewoon weer recht. Nog nooit gezien. En ook mijn enkel was genezen!”