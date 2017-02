Thomas Meunier voelt zich kiplekker na monsterzege tegen Barça en opent eigen zaak

Thomas Meunier geniet van het leven. Niet alleen bij PSG, waarmee hij dinsdag nog won van Barcelona met 4-0, maar ook privé. De rechtsachter denkt nu al aan zijn carrière na het voetbal en opende vrijdagavond een traiteurzaak in thuisstad Bastenaken. In La Plaza kunnen de fans van Meunier en de liefhebbers van de betere kip terecht voor gebraden kippen of andere bereidingen, later komt er ook een tearoom.