Identieke tweeling koopt café in naam van zijn broer zonder één cent te betalen

Het parket is in Limburg op zoek naar een man die de identiteit van zijn tweelingbroer gestolen heeft. Hij sloot allerlei contracten met de identiteit van zijn broer en nam recent in zijn naam een horecazaak over zonder één cent te betalen, dat meldt VTM Nieuws.

Dennis Vercammen schrok zich deze week een ongeluk bij het openen van een brief. Daarin meldde een advocatenkantoor hem dat hij een cheque van 15.000 euro uitgeschreven had om een café in Sint-Truiden over te nemen. Een paar weken voordien krijg hij ook rekeningen van leveranciers waar hij nooit geweest was en helemaal bizar was een aanmaning voor de huur van een appartement waar hij niet woonde.

Wat lijkt op een klassiek geval van identiteitsfraude krijgt hier een bizarre twist: Dennis werd in de zak gezet door zijn identieke tweelingbroer. Hij ging aan de haal met de identiteit van Dennis. Hij kocht het café, maakte schulden bij de betrokken leveranciers en betaalde zijn huishuur niet. Dit alles op de kap van Dennis.

De frauderende tweelingbroer van Dennis nam zelf contact op met VTM Nieuws waarin hij de feiten toegeeft. Hij verzon steeds een uitvlucht om zijn identiteitskaart niet te moeten tonen en deed zich voor als Dennis om het overnamecontract van het café af te sluiten. Waarom deed hij dat? Omdat hij naar eigen zeggen een strafblad heeft en daarom geen eigen zaak kan starten.

Dennis heeft intussen klacht ingediend bij de politie en heeft het helemaal gehad met het misbruik door zijn broer. “Ik krijg alle rekeningen in de bus. Ik heb een advocaat onder de arm moeten nemen en moet voortdurend klacht indienen. Het kost me veel geld. En mijn broer brengt me overal in diskrediet” klinkt het nog.

Het gerecht onderzoekt de zaak.