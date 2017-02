Instructeur skydiven heeft geweldige reflexen en redt baby met één snelle beweging

Een hele familie was zich aan het klaarmaken om te gaan skydiven terwijl de instructeur van iFly, Jesse ‘Tex’ Leos, achter de balie alles gereed aan het maken was. Eén seconde verloor de vader van het gezelschap zijn baby, die op de toonbank zat, uit het oog, maar dat had fataal kunnen aflopen, als de instructeur niet zo’n straffe reflexen had.