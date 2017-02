Spanning in 1B blijft: leider Lierse laat punten liggen bij Lommel

Wordt Lommel het Waterloo van Lierse? Net als in de eerste periode lieten de Pallieters ook nu in de voorlaatste wedstrijd een steek vallen tegen de rode lantaarn. Het bleef steken op een 1-1 gelijkspel aan de Gestelsedijk en concurrent Antwerp kan zich straks mits een zege bij Roeselare op gelijke hoogte plaatsen. Als Antwerp wint, blijft Lierse met een beter doelsaldo wel aan de leiding.

Al een heel seizoen zit de Proximus League vol onverwachte plotwendingen en ook in de slotfase van deze competitie stelt de verhaallijn op dat vlak allerminst teleur. Na de enorm waardevolle overwinning van vorige week op het veld van Antwerp had Lierse de periodetitel in 1B zo goed als beet, maar een avondje Limburg bevestigde dat er geen zekerheden zijn in de vernieuwde tweede klasse. Iedereen verwachtte een vlotte zege van de leider tegen het spartelende lelijke eendje van de reeks, maar in de laatste rechte lijn laat Lierse het nu al voor de tweede keer afweten. In de eerste periode werd een thuisverlies tegen Lommel fataal, nu kan een gelijkspel in Limburg de jongens van Eric Van Meir erg zuur opbreken.

Rechtstreeks concurrent Antwerp zal weer moed putten uit deze uitslag en kan straks door een zege op het veld van Roeselare op gelijke hoogte komen met Lierse. Al blijft Lierse wel op kop staan op basis van een beter doelsaldo. Lierse staat op +14, Antwerp voorlopig op +8. Lierse heeft het dus in principe nog in eigen handen, maar met een wedstrijd tegen Roeselare op de laatste speeldag heeft het een zwaardere affiche dan Antwerp, dat op hetzelfde moment Lommel ontvangt. Maar let op, Antwerp is zaterdag ook nog niet gewonnen op Roeselare.

Foto: Photo News

Vijf verdedigers

Omdat de vorige confrontatie tussen de leider en de rode lantaarn op een 5-1 overwinning voor Lierse was uitgedraaid, nam Lommeltrainer Tom Van Imschoot dit keer zijn voorzorgen en posteerde hij vijf verdedigers tegenover het aanvalsgeweld van Lierse. De Limburgers zakten diep in en lieten het initiatief aan de bezoekers. Bij Lierse had Manuel Benson er duidelijk zin in. Hij zorgde bijna voor een herhaling van het scenario van vorige week op Antwerp toen hij in minuut twee uitpakte met een knappe dribbel en dito schot, maar zijn bal strandde op de deklat. Lierse had Benson ook nodig om af en toe een gaatje te vinden in de Lommelse verdedigingsmuur. Dat lukte maar moeizaam en toen de flankaanvaller dan toch De Belder eens kon wegsturen maakte de topschutter de foute beslissing.

Benson

Het was ook niet toevallig Benson die - zij het met een gelukje - Lierse op weg zette naar de 0-1. De Waaslander zag Lommelverdediger Lenaerts zijn vrijschop in zijn eigen doel koppen. Een tweede owngoal voor Lenaerts. Geen zuivere assist van Benson, maar hij zat er toch maar tussen en bekroonde zo zijn sterk wedstrijdbegin.

Foto: BELGA

Het moeilijkste voor Lierse leek op dat moment al gebeurd: dat eerste goaltje maken. Maar echt geruststellend kon je die 0-1 niet noemen. Het vermaarde spitsenduo De Belder-Joachim had moeite om zich echt door te zetten en bij elke Lommelse tegenprik hielden de duizend Liersefans achter het doel van Mike Vanhamel hun adem in.

Niet onterecht zo bleek toen de vrijstaande Wouter Corstjens iets voorbij het uur een corner van dichtbij mocht binnenkoppen. De verdediging van Lierse gaf in die fase te veel ruimte prijs. Lierse speelde met vuur, want wat later trapte Molenberghs in het zijnet. De Pallieters waren te sap uit de kleedkamer gekomen en lieten Lommel weer in de wedstrijd komen. Het mocht zelfs van geluk spreken dat scheidsrechter Vermeiren geen penalty gaf toen Weuts de bal in de zestien met zijn hand beroerde en dat een poging van Scheelen nog op de paal ging. Lierse zelf kwam nog één keer opzetten, maar Masika, Joachim en De Belder geraakten in drie keer niet voorbij Bertrams.