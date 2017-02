Opnieuw Engels protest tegen Duchâtelet voor wedstrijd Sint-Truiden

De fans van de Engelse derdeklasser Charlton Athletic houden vol met hun protest tegen de Belgische clubeigenaar Roland Duchâtelet. De voormalige voorzitter van Standard en Sint-Truiden wordt in Londen verguisd voor zijn beleid en een deel van de fans houdt met de regelmaat van de klok protestacties.

“Op zaterdag 4 maart zullen zo’n 200 fans de oversteek maken naar België om in Sint-Truiden te gaan protesteren tegen clubeigenaar Roland Duchâtelet”, klinkt het in een persbericht van Charlton CARD (Coalition Against Roland Duchâtelet). De protestmars zal vertrekken aan de Grote Markt van Sint-Truiden en van daar naar Stayen trekken.