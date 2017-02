Belgische voetbalclub wil ex-gangster geld laten beheren

Derdeprovincialer KFC Wezembeek-Oppem heeft de 83-jarige ex-gangster Marcel ­Habran een functie aangeboden in de club. Habran, ­jarenlang omschreven als peet­vader van de Luikse maffia en veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de overval op een geldtransport in Borgworm, kwam een jaar geleden vrij uit de gevangenis, maar is pas recent ook zijn enkelband kwijt.