Goffin bereikt halve finales in Rotterdam na eerste zege ooit tegen Dimitrov

David Goffin (ATP 11) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Nederlandse Rotterdam (hard/1.724.930 euro). In de kwartfinales rekende het derde reekshoofd in drie sets af met de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 12), het vijfde reekshoofd op de tabellen: 6-4, 1-6 en 6-3 na 2 uur en 17 minuten.

Dimitrov was tot dusver het zwarte beest van David Goffin. De twee spelers kwamen elkaar eerder al zes keer tegen in hun carrières en zes keer won Dimitrov. Vorige week verloor Goffin op het ATP-toernooi van Sofia nog de finale van Dimitrov. In januari was Dimitrov ook te sterk in de kwartfinales van de Australian Open.

In de halve finales neemt de Luikenaar het zaterdag op tegen de winnaar van het duel tussen het Oostenrijkse tweede reekshoofd Dominic Thiem (ATP 8) en de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 109). In de andere halve finale staat het Tsjechische vierde reekshoofd Tomas Berdych (ATP 13) tegenover de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP 14), de nummer zes op de tabellen.