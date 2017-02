Samen liepen ze 20 seizoenen en net geen 500 wedstrijden het wit uit hun ogen voor Standard. Vandaag zijn het zwartkijkers, want hun Rouche-hart bloedt. Wilfried Van Moer (71) en Eric Gerets (62) maken de staat op van hun club, na een alweer woelige week. “Er is berusting bij de harde kern. Dát is pas kwalijk.”

“Gij zijt altijd zo stil, gij.”

“Breek me de bek niet open, Van Moer. Als er een stil is, dan ben jij het wel.”

“Eric, ik ben tien jaar ouder dan u.”

“Dat ...