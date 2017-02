Frank Acheampong verklapt het grote geheim achter zijn topsnelheid

De snelste voetballers ter wereld zijn Gareth Bale van Real (36,9 km/u) en Pierre-Emerick Aubameyang van Dortmund (35,4 km/u). Maar Anderlecht-speler Frank Acheampong (23) bewees tegen Zenit dat hij daar heus niet ver vanaf zit. Terwijl zijn ploegmaats bewonderend toekijken, verraadde Frankie hoe hij zo’n spurtbom is geworden: dankzij Buriram United.

Al zo’n tiental keer vroegen we Frank Acheampong wat zijn tijd is op de 100 meter sprint. Telkens haalt hij zijn schouders op omdat het hem niet interesseert. Volgende week vragen we het wel even aan Branislav Ivanovic, de rechtsback van Zenit die voordien alles al won met Chelsea. Die zag Acheampong donderdag genoeg voorbij flitsen om zijn snelheid in te schatten.

“Ik had vooraf even met Ivanovic gepraat”, aldus RSCA-linksback Ivan Obradovic. “Hij vertrouwde mij toe dat hij de rechtsbackpositie niet meer gewoon was. Bij Chelsea en Servië speelde hij als centrale verdediger. Ik heb hem vooraf maar niet gezegd dat een Acheampong in vorm eigenlijk niet te stoppen is. In mijn carrière zag ik nooit een snellere speler dan Frankie.”

Jonkie Emanuel Sowah, als Ghanees een beetje het broertje van Acheampong bij Anderlecht, lacht. “Volgens mij is Aubameyang van Dortmund nog sneller. Maar met zo’n sprint kan Frankie straks in alle grote Europese competities terecht, al heeft hij een voorkeur voor Engeland.”

Dochtertje Franklina

Het idee dat Aubameyang sneller is, is vooral gebaseerd op de voetbalgame FIFA 17 waar de Gabonees de hoogste snelheidsratings heeft. Acheampong zou best wel eens tegen Aubameyang willen sprinten, want hij beseft dat spurten zijn grote troef is. Vroeger rende hij in Ghana elke dag een heuvel op en af om explosiever te worden. “Toen ik Ghana verliet, dacht ik dat ik snel was”, grijnst hij. “Maar toen arriveerde ik bij de Thaise topclub Buriram United en stond ik tegenover allemaal kleine Thaise voetballers met een enorm laag zwaartepunt. Iedereen was er snel. Daar in Azië ben ik nog rapper geworden.”

Eindelijk. Eindelijk geeft hij zijn geheim prijs. Alleen loopt Acheampong zichzelf soms voorbij, waardoor zijn voorzetten soms dramatisch zijn. Ook daarom krijgt hij van René Weiler niet altijd een basisplaats. Maar nu Anderlecht meer en meer kiest voor countervoetbal heeft Acheampong het ideale profiel. “Met die snelheid kan hij zowel op linksback als op linksbuiten nuttig zijn”, aldus Weiler.

Acheampong zelf blijft geduldig. Tegenwoordig heeft hij zijn leven op orde en wacht hij op speelkansen. Zijn moeder woont bij hem in Molenbeek en op 5 november 2016 beviel zijn vriendin Momie – een Afrikaanse die in Antwerpen woont – van een dochtertje Franklina. Dat verantwoordelijkheidsgevoel laat hem beter voetballen.

“Frank is een voorbeeld voor mij”, bevestigt Sowah. “Hij benadrukt dat ik mijn focus op het voetbal moet houden, hoewel er in een grootstad als Brussel veel verleidingen zijn. Maar zo doet hij het ook.”

Nu de Ghanees zich getoond heeft in Europa hoopt hij wel op meer speelkansen in de competitie. Als hij dit weekend tegenover spurtbom Adam Marusic van Oostende staat, worden dat interessante duels. Maar Acheampong wil zich op termijn ook in de kijker spelen van buitenlandse teams. “Toen ik in Thailand bij Buriram United voetbalde, verbleef ik bijna altijd bij voorzitter Newin Chidchob thuis. Hij is goed bevriend met de Thaise eigenaar van Leicester City, de Engelse kampioen. Veel spelers van Buriram gingen daarom bij Leicester testen, maar ik mocht niet. Ze hadden schrik dat ik nooit meer zou terugkeren.”

Usain Bolt

Worden de Europa League en Play-off 1 straks zijn podium en verdringt hij grotere namen als Bruno en Stanciu uit de ploeg? “Dat is aan de trainer”, stelt Bruno. “Frankie is een speciale. Al op zijn eerste dag bij Anderlecht viel iedereen zijn mond open: Wat een snelheid! Hij is erg bruikbaar als de ploeg veel ruimte krijgt.”

“Ik vergelijk hem met een springbal”, besluit Spajic. “Eens gelanceerd zie je Acheampong niet meer terug. En zelfs als hij valt, is hij sneller dan ooit recht.”

Maar het blijft natuurlijk voetbal en niet de 100 meter sprint. Want ja, bij wereldrecordhouder Usain Bolt pieken de topsnelheden naar 44 km per uur.