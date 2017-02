“Pas toen ik nuchter was, besefte ik dat ze dood was”

De man die ervan ­verdacht wordt zijn moeder te hebben vermoord en gedumpt achter haar ­appartement, heeft de feiten bekend. Volgens Nikolas V. (39) ging het om een “dronken ongeluk”. “Ik besefte pas twee dagen later dat ze dood was.”

Veel moeite bleek Nikolas V. niet gedaan te hebben om een jaar geleden van het lichaam van zijn toen 67-jarige moeder Renée Beckers af te geraken. Hij zette de vrouw, die volgens hem gestorven was na een “dronken ongeluk”, in haar rolstoel en duwde haar op een nacht de deur van haar appartement uit. Met het lijk van zijn moeder stapte hij daarna naar het steegje net voorbij haar achtertuin. Ter hoogte van een gastank stopte hij en rolde de vrouw uit het karretje. Toen speurders het lichaam van ­Beckers vorige week dinsdag op die plaats aantroffen, bleek het nauwelijks verstopt te zijn ­geweest. Het lichaam, dat al in verregaande staat van ontbinding was, lag gewikkeld in plastic onder de tank. Alleen wat takken en een beetje struik­gewas onttrokken het lugubere pakket aan het zicht van de wandelaars.

Foto: bfs

Slecht gevallen

Nikolas V. was een dag voor de ontdekking van het lijk al opgepakt op verdenking van moord. In het verhoorlokaal bleef hij staalhard ontkennen. Uiteindelijk ging V. deze week dan toch door de knieën. “Ik was dronken en ik kreeg ruzie met mijn moeder”, bekende hij. “Ze is toen slecht gevallen. Het was een ongeval. Toen ik twee ­dagen later ontnuchterd was, besefte ik pas echt dat ze dood was. Ik ging naar een doe-het-zelfzaak in Lebbeke en kocht er plastic folie. Daar wikkelde ik mijn moeder in en verstopte haar lichaam daarna in de ­wegel.”

Na de dood van Renée Beckers deed haar zoon er alles aan om haar verdwijning voor de buitenwereld verborgen te houden. Zo bleef hij maandenlang het huurgeld van haar flat doorbetalen, ook al verbleef hij er zelf niet meer. Voor die betalingen gebruikte hij ook steeds haar bankkaart. Op die manier slaagde hij erin de dood van zijn moeder een jaar lang onopgemerkt voorbij te laten gaan. Tijd die Nikolas V. allesbehalve gebruikte om te rouwen. De man haalde het appartement van zijn moeder stelselmatig leeg en feestte zo goed als al haar spaarcenten op. Hij trok al drinkend van het éne hotel naar het andere en liet op zijn laatste adres een rekening van 27.000 euro achter. ­Nikolas V. was ook niet te beroerd om bij de verdeling van de erfenis van een tante aan te geven dat zijn moeder, die op dat moment al dood was, afzag van haar deel. Op die manier hoopt hij haar deel van de koek zelf te kunnen opstrijken.

De aanhouding van Nikolas V. werd vorige week vrijdag verlengd. De komende dagen volgen nog nieuwe verhoren om de zaak helemaal uit te spitten. Vooral achter de precieze doodsoorzaak staan nog een aantal vraagtekens.