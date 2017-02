Elke dag vier truckers beboet voor parkeren op pechstrook

De federale wegpolitie noemt het “een plaag”. Elke dag beboeten ze vier truckers voor ­parkeren op de pechstrook, een verdubbeling in vergelijking met twee jaar geleden. De sector verdedigt zich: “De regels rond rusttijden zijn zo streng, dat het moeilijk werken is.”

Bijna 1.500 boetes schreef de wegpolitie vorig jaar uit omdat vrachtwagens op de pechstrook van de auto­snelweg stonden geparkeerd. Een enorme toename: het jaar ervoor ging het maar om zo’n 800 processen-verbaal, aldus minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Volgens agenten van de wegpolitie is er het voorbije jaar een echte “plaag” vastgesteld van vrachtwagenchauffeurs die zonder blikken of blozen hun truck op de pechstrook parkeren. “Vaak zijn dat levensgevaarlijke ­situaties: niet zelden botst een andere weggebruiker op zo’n geparkeerde truck, zeker ’s nachts.”

Transportorganisatie ­Febetra is ook geen voorstander van zo’n parkeer­gedrag. “Anderzijds barsten veel snelwegparkings nog steeds uit hun voegen.”

En dan zijn er nog de zeer strenge rij- en rusttijden, in combinatie met de vele files. “Door al het fileleed op de weg is het extreem moeilijk geworden om je rusttijden op voorhand goed in te plannen. Als je als chauffeur in een lange file terechtkomt – en er is geen parking in de buurt – heb je vaak geen andere keuze dan op de pechstrook je verplichte rusttijd op te nemen. De regels rond rij- en rusttijden zijn zo strikt, de boetes zo hoog, dat het in de realiteit extreem moeilijk werken is”, aldus Febetra-woordvoerder ­Isabelle De Maegt.

Politie laat vaak begaan

En dat wordt bevestigd door de politie. “Ergens ­begrijpen we de chauffeurs wel: een overschrijding van je rij- en rusttijden sleep je een volledige maand mee, waardoor je bijvoorbeeld drie weken later nog steeds een – hoge – boete kan krijgen”, vertelt een agent. “Dan is parkeren op de pechstrook – 110 euro boete – voor hen de goedkoopste oplossing. Chauffeurs die zich een beetje ­veilig ergens op de pechstrook neerzetten, laten we daarom soms ongemoeid. Al zijn er ook bij die zich op levens­gevaarlijke plekken parkeren. Dat tolereren we uiteraard nooit.”