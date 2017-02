Mark Rutte out zich als fan van Christoff en co.

Zanger Christoff (40) heeft een onverwachte fan: de Nederlandse premier Mark Rutte (50). Die gaf op televisie toe dat hij graag luistert naar Klubbb3, het Duitstalige schlagertrio dat de Oost-Vlaming vormt met de Nederlander Jan Smit (31) en de Duitser Florian Silbereisen (35).

“We waren in Den Haag opnames aan het maken voor het showbizzprogramma RTL Boulevard, toen we premier Rutte tegen het lijf liepen”, vertelt Christoff, die na een operatie aan zijn ogen tijdelijk een bril draagt. “Rutte is bevriend met Jan (Smit, nvdr.) en nam ons daarom met plezier een halfuur op sleeptouw. Hij toonde ons zijn bureau en andere plekken in de buurt van het Binnenhof, het politieke hart van Nederland. Het verbaasde me hoe toegankelijk de eerste minister was.”

Rutte outte zich voor de camera als fan van Klubbb3. “Hij kende onze liedjes, en vond het geweldig hoe wij vreugde brengen en onze fans hun zorgen doen vergeten.”

Klubbb3 was in Nederland om promo te maken voor zijn tweede album Jetzt Geht’s Richtig Los. Ze werkten in 24 uur vier tv-shows en drie radioprogramma’s af en gaven nog andere interviews. De promotour resulteerde er meteen in dat de cd doorschoot naar de eerste plaats van de Nederlandse iTunes-albumlijst. In de Vlaamse Ultratop staat Jetzt Geht’s Richtig Los op de zesde plaats.