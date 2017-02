Jan Eelen denkt aan ‘Callboys 2’

Regisseur en scenarist Jan Eelen is bezig met een vervolg op de fictiereeks Callboys, maar officieel staat nog niet vast dat het er komt. Acteur Rik Verheye zei in het Canvas-programma De Ideale Wereld dat “de goesting” er is voor een Callboys 2, wat een aantal fans al deed wegdromen op sociale media.

Maar het vervolg zit volgens Eelen nog altijd in de onderzoeksfase. “Ik heb een goed idee om het verder uit te werken en vooral veel goesting, maar ik wil niet te hard van stapel lopen. Het vervolg moet even goed zijn, zo niet beter.” Eelen zegt wel dat de vier hoofdrolspelers er zin in hebben. “En iedereen kent de personages nu, dus starten we met winst.”