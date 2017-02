CLUBNIEUWS. Goed nieuws voor Gent, STVV experimenteert er op los

AA Gent kan tegen Standard opnieuw beroep doen op Thomas Matton. De middenvelder trainde vrijdag probleemloos mee met de groep na zijn knieblessure. Bij Anderlecht lijkt Frank Acheampong zich in de ploeg te spelen na zijn knalprestatie tegen Zenit. STVV heeft kopzorgen voor het duel tegen STVV, want trainer Ivan Leko zal serieus moeten experimenteren met zijn basiself door blessurelast. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Matton raakt fit voor Standard

Bij AA Gent kan Hein Vanhaezebrouck stilaan beschikken over een zo goed als volledig fitte selectie. Zo kon Thomas Matton (knie) gisteren probleemloos meetrainen en maakt hij wellicht ook deel uit van de selectie tegen Standard. Rabiu Ibrahim en Darko Bjedov zijn ook stilaan klaar voor het grote werk, zij kunnen al deels met de groep meetrainen. Het is enkel nog wachten op Tesfaldet Tekie. De Zweedse middenvelder blijft sukkelen met een spierblessure die veroorzaakt zou worden door een heupprobleem. De Gentse medische staf wacht op de resultaten van nog enkele bijkomende onderzoeken.

ANDERLECHT. Basisplaats voor ‘Mister Europe’ Acheampong?

Ondanks hun topprestatie tegen Zenit moeten de invallers bij Anderlecht niet al te veel hoop hebben op een basisplaats zondag tegen Oostende. Keeper Rubén, spits Thelin en wellicht ook Deschacht en Stanciu worden weer op de bank verwacht. Spajic kan eventueel blijven staan als Kara niet honderd procent blijkt.

KV KORTRIJK. Vier beloften mee naar Eupen

Door de grote blessurelast en de twee geschorsten bij KV Kortrijk reizen maar liefst vier beloften mee af naar Eupen. Het gaat om Pupe, Ivanof, Deceuninck en Galens. Iemand van hen valt nog af als Xavier Mercier zijn hoogzwangere vrouw niet moet bijstaan. De Mets zit opnieuw in de selectie. Goutas en Barbaric zijn vanavond geschorst. Kage, Rolland, De Smet, De Smul, Ouali, Rougeaux ontbreken met blessures. Kortrijk vertrekt – in tegenstelling tot de bekerwedstrijd in december – pas deze middag naar de Oostkantons.

KV MECHELEN. De Witte en Verdier keren terug

Yannick Ferrera kampt met luxeproblemen voor de match van vanavond tegen Lokeren. Kapitein Seth De Witte en topschutter Nicolas Verdier zijn er opnieuw bij na een weekje afwezigheid. Veel reden om aan zijn ploeg te sleutelen heeft Ferrera echter niet na de eenvoudige 0-2 zege op Kortrijk. Van zijn laatste tien thuiswedstrijden tegen Lokeren won KV er zeven.

KV OOSTENDE. Jonckheere en Musona terug, Berrier geschorst

Knowledge Musona keert terug van een rode schorsingsdag en Michiel Jonckheere heeft een gele schorsingsdag achter de rug. Maar Franck Berrier bromt tegen zondag Anderlecht een gele schorsingsdag. Het duo Tomasevic-Milic heeft vier gele streepjes naast hun namen. Matthias Bossaerts is hersteld en behoort tot de selectie.

Op maandag 20 februari om 14 uur start de ticketverkoop voor de bekerfinale. KV Oostende verkoopt tickets aan 25, 40 en 55 euro in de Kama Lounge (het vorige businessgebouw) van het stadion. Volgende week is dat dagelijks mogelijk tot en met 19 uur, ook op zaterdag. Ook via het online ticketingplatform kunnen de KVO-supporters tickets voor de bekerfinale kopen.

LOKEREN. Ticinovic enkele weken buiten strijd

Minder goed nieuws voor Lokeren en Mario Ticinovic. De 25-jarige Kroatische verdediger heeft een scheurtje in de kuit en is enkele weken buiten strijd. Hierdoor verschijnt Ari Skulason mogelijk vroeger dan verwacht opnieuw in de basis. Een andere optie is Joher Rassoul.

Guus Hupperts (adductoren) trainde gisteren nog niet mee en zit ook niet in de selectie voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. De Nederlandse flankaanvaller hervat waarschijnlijk volgende week opnieuw de trainingen.

RACING GENK. Susic out tot einde reguliere competitie

Net zoals Sébastien Dewaest moet Tino-Sven Susic passen voor de rest van de reguliere competitie. Hij is een viertal weken out nadat hij maandag met de beloften zijn knie overstrekte.

Vandaag wordt duidelijk of de grieperige Malinovskyi is uitgeziekt en klaar is voor de match tegen Charleroi. Wouters (snijwonde) ontbreekt nog steeds, de wedstrijd in Giurgiu maakte op het eerste gezicht geen nieuwe slachtoffers. De 16-jarige buitenspeler Ilias Takidine tekende deze week zijn eerste contract bij KRC Genk.

STVV. Leko mist vier centrale verdedigers

Ivan Leko mist tegen Zulte Waregem vier van zijn vijf centrale verdedigers en moet dus creatief zijn. Maar ondanks die ‘noodploeg’ hoopt hij het behoud definitief binnen te halen. “We hebben geëxperimenteerd op training, ik zag er veel goeie dingen. Zulte Waregem brengt veel power, teert op automatismen, heeft spelers met een goeie mentaliteit en werkt met een topcoach. Maar STVV heeft al getoond dat het tegen iedereen kan winnen. Wij hebben respect voor de tegenstander, maar ook niet te veel. Als wij collectief voetbal brengen, kunnen we resultaat boeken daar.”

WAASLAND-BEVEREN. Geen Seck en Conté, Köteles onzeker

Waasland-Beveren moet het tegen Moeskroen rooien zonder aanvoerder Ibrahima Seck en Ibrahima Conté. Seck pakte vorige week tegen Standard zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Conté werd op het halfuur met tweemaal geel van het veld gestuurd en is ook geschorst. Cools en Cerigioni zijn wellicht hun vervangers.

Laszlo Köteles trainde gisteren nog niet mee, maar zit wel in de selectie. Het is nog onzeker of de Hongaar klaar is om, na het overlijden van zijn vader, zijn plaats onder de lat opnieuw in te nemen. Sterkhouder Rudy Camacho keert na een weekje schorsing opnieuw in de ploeg.

ZULTE WAREGEM. Hamalainen valt wellicht af

Naar verluidt zou de op Anderlecht vervangen Brian Hamalainen afvallen. Steppe is er opnieuw bij, ook Bala en Naessens zitten in de voorselectie. Gisteren werd achter gesloten deuren getraind. Coach Francky Dury gaf een selectie met 21 namen door.

De losse verkoop van tickets voor de bekerfinale start pas op 28 februari. De politie en de voetbalbond blijven er ook bij Zulte Waregem op aandringen dat de fans de verplaatsing met de bus maken. Essevee werkte ondertussen ook een businessformule uit. Er zijn formules voor 350, 225 en 190 euro.