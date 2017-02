“Heb Moeskroen en Waasland-Beveren gered, werd bij allebei ontslagen, en nu staan ze allebei onderin”

In de kelder van eerste klasse vindt vanavond het degradatieduel plaats tussen Moeskroen en Waasland-Beveren. Twee ploegen die naast moeite om te scoren ook een ex-coach gemeenschappelijk hebben: Glen De Boeck, bij beide clubs eerst de grote redder om dan later opzijgeschoven te worden. “Ik heb ze allebei gered, werd bij allebei ontslagen, en nu staan ze allebei onderin”, ventileert hij zijn onbegrip. Een monoloog.

“Toen ik bij Waasland-Beveren begon, zei iedereen: Ge zijt zot! Drie speeldagen voor het einde was het behoud verzekerd. Mijn prestatie bij Moeskroen vond ik nog straffer. Daar was alle voetbal weg, volgde nog een zwaar programma en waren er die extra perikelen (de moeizame relatie met manager Youri Selak die zijn zoon Martin in de selectie wilde, nvdr.). En toch waren we op de voorlaatste speeldag al gered. En bij beide clubs lopen de vervolgverhalen parallel. Bij Waasland-Beveren moest ik binnen de 24 uur bijtekenen, waarop ik 21 spelers met twaalf verschillende nationaliteiten kreeg. Bij Moeskroen: achttien spelers, zo’n tien nationaliteiten. Waardoor twee keer dezelfde trainer met dezelfde capaciteiten, energie en drive vijf maanden later op straat stond.” (zucht)

“Bij mijn ontslag in Moeskroen stonden we op twee na laatste, nu staan ze laatste. Ondanks zes versterkingen – de extra kwaliteit die míj twee weken ervoor nog was beloofd. (fijntjes) Rednic had nochtans meteen gezegd: Er is voldoende kwaliteit... Neen, dat is geen leedvermaak. Al vond ik het maar weinig collegiaal dat Rednic al weken voor mijn ontslag zijn komst had aangekondigd.”

“Het is alleen maar de bevestiging van wat ik al half augustus had gezegd: er is te weinig scorend vermogen. 24 goals in 26 matchen. Hoeveel matchen verloor Moeskroen niet met één goaltje verschil? Ja, dat klopt: een ploeg heeft eigenlijk alleen een goeie spits en een goeie keeper nodig. Of beter: van elk twee, in het geval er blessures zijn. Hoeveel verschil maakt een trainer dan? Ik zeg twintig procent, niet meer. Zes clubs hebben dit seizoen hun trainer ontslagen: Genk, Standard, Waasland-Beveren, Lokeren, Westerlo en Moeskroen. Slechts één daarvan, Lokeren, waar dan ook meer kwaliteit aanwezig was dan hun plaats deed vermoeden, deed het daarna beter. Dat zegt toch genoeg?”

“En dat zal ook wel kloppen: de loonmassa van de spelersgroep bepaalt wat mag worden verwacht van de trainer. Een bescheiden spelersgroep, dat zie je altijd aan het klassement. In Moeskroen zeiden voorzitter Patrick Declerck en algemeen directeur Paul Allaerts dan ook achteraf: Het was niet de schuld van De Boeck. Maar waarom ontsla je dan de coach? Dáárom heb ik het zo moeilijk verteerd.”