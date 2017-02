Rode Duivels willen een Time Out tegen pesten

Vrijdag startte de Vlaamse Week tegen Pesten, voor de sportsector de climax van de campagne Time Out Tegen Pesten. De Rode Duivels geven het goede voorbeeld met het Time Out gebaar, en roepen iedereen op om hen te volgen: Allemaal samen, Time Out tegen Pesten!

De Rode Duivels zijn zich bewust van de problematiek van pesten en steunen de actie. Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waar jongeren ook in de sport mee te maken kunnen krijgen. Uit onderzoek blijkt dat 11% van de sporters gepest wordt. Vaak heeft het emotionele of fysieke gevolgen, vermindert de sportprestatie of de motivatie om te sporten. Daarom informeert, stimuleert en ondersteunt de Time Out tegen Pesten campagne de sportsector om actief aan een pestvrije sportomgeving te werken.