De droom van elke vrouw? Dit is de wijnhandtas

Het klinkt eerder als een foute grap, maar handtassen met een tapvaatje waarin tot anderhalve liter wijn kan, bestaan echt. En ze vliegen over de toonbank.

Het bedrijf PortoVino biedt onder meer via de website Amazon rode handtassen uit synthetisch leder aan met een speciaal accent voor wijnliefhebbers die niet kunnen wachten tot ze thuis zijn. In de handtas bevindt zich, achter een rits, een zak waar tot anderhalve liter vloeistof in kan worden gegoten.

Aan de buitenkant bevindt zich een tapvaatje, dat is weggewerkt achter een lederen flapje. ‘Het tapvaatje zorgt ervoor dat u altijd en overal stijlvol kunt feesten of in ieder geval een feestje kunt bouwen voor uzelf’, klinkt het op de website van het bedrijf. ‘Jij brengt de sfeer op het feest.’

De handtassen waren in een vrij beperkte oplage beschikbaar omdat het bedrijf dacht dat het om een nicheproduct ging maar inmiddels zijn alle tassen de deur uit.