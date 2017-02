Ophef over 'verboden' campagne in Londense metro

Een reclamebord in de metro waarop realityster Khloe Kardashian een proteïnedrankje aanprijst, is bij de Britten in het verkeerde keelgat geschoten. In Londen eisen de critici dat de campagne verwijderd wordt.

"Can You Keep Up With A Kardashian", een slogan die knipoogt naar de populaire realitysoap rond de zussen Kim, Kourtney en Khloe Kardashian, wordt niet door iedereen gesmaakt. Zeker niet omdat één van hen een proteïnedrankje aanprijst dat gebruikers belooft op dertig dagen een lichaam zoals het hare te krijgen.

De campagne ligt onder vuur omdat ze een slank, strak en gebruind lichaam als de enige norm oplegt. Volgens critici schotelt ze vrouwen een onrealistisch lichaamsbeeld voor. "Kunnen we stoppen met geld te verdienen op de kap van vrouwen en hun onzekerheden?", wordt op sociale media gereageerd.

I can't be the only one who gagged at the @ProteinWorld kardashian poster? Shall we all stop trying to cash in on female insecurity? #gross — Rhiannon Jones (@RhiannonEJones) January 29, 2017

Afgelopen zomer was er in Londen verontwaardiging over een ander reclamebord van hetzelfde afslankbedrijf, dat ook een superslanke vrouw toonde met de slogan 'Is jouw lichaam klaar voor het strand?". Naar aanleiding daarvan verbood burgemeester Sadiq Khan toen reclames die inspelen op onzekerheden van vrouwen over hun lichaam. "Tijdens het reizen met het openbaar vervoer mag niemand onder druk worden gezet om te voldoen aan onmogelijke eisen wat het lichaam van de passagiers betreft", zei hij toen. Al lijkt het er op dat de boodschap nog niet bij iedereen is aangekomen.