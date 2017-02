Onwaarschijnlijk: dit meisje (7) werd geboren met haar hart buiten haar lichaam

De Russische Virsaviya Borun-Goncharova lijkt in veel opzichten op een heel normaal zevenjarig meisje. Ze houdt van pony’s, dansen en ze tekent graag. Maar als ze haar t-shirt omhoog doet, zie je dat haar hart buiten haar lichaam groeit.

Virsaviya werd geboren met een uiterst zeldzame aandoening waardoor haar hart niet binnenin, maar aan de buitenkant van haar lichaam groeit. Niet meer dan een klein laagje huid scheidt het kloppende orgaan van de buitenlucht. “Als ik me aankleed, doe ik altijd zachte stoffen aan om mijn hart geen pijn te doen”, vertelt het meisje. Ze moet ook erg voorzichtig zijn in alles wat ze doet: als ze verkeerd valt, kan het haar einde betekenen. “Ik mag eigenlijk niet rennen, maar doe het wel graag.”

Fantastisch moment

Het thoraco-abdominale syndroom komt in minder dan één op het miljoen geboortes voor en de dokters dachten eerst niet dat ze het zou halen. “De dokters waarschuwden me voor de geboorte dat onze dochter een heel zeldzame aandoening had en dat ze het waarschijnlijk niet zou halen”, aldus Virsaviya’s mama Dari Borun. “De eerste keer haar hart echt zien kloppen was dan ook een fantastisch moment. Het betekende dat Virsaviya leefde en dat ze kon ademen en leven.”

Operatie nodig

Haar dochter kwam in Rusland ter wereld, maar intussen zijn ze naar de Verenigde Staten verhuisd in de hoop dat Virsaviya een operatie kan ondergaan. Maar toen ze aankwamen, vonden de dokters haar te zwak; ze bleek een te hoge bloeddruk te hebben. “We kwamen helemaal naar Amerika, maar de dokters zeiden dat ze haar toch niet konden helpen”, legt Dari uit. “Dat was niet leuk om te horen, want iedereen bleef maar zeggen dat ze snel zou sterven.”

De familie is nu naar Hollywood verhuisd in de hoop dat medicatie haar bloeddruk weer op een normaal peil kan brengen, zodat Virsaviya toch geopereerd kan worden.