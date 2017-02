Zo moet het niet: zoon Beckhams breekt sleutelbeen bij snowboarden.

BROOKLYN Beckham, de 17-jarige zoon van David en Victoria Beckham had duidelijk zijn konijnenpoot niet mee toen hij ging snowboarden. De populaire jongeman brak zijn sleutelbeen na een ongelukkige val tijdens een afdaling waar hij het risico niet schuwde. De Beckhams genieten van een snowboardvakantie in het Canadese Whistler. Brooklyn, die erg actief is op sociale media, maakte voor zijn vele volgers een filmpje van zijn snowboardkunsten toen het fout ging. Waar hij eerst nog vervaarlijk dicht voorbij wat bomen glijdt en enkele keren nipt een afgrond(je) vermijdt, gaat het mis als controle verliest en verkeerde landing maakt. Op het eind van het filmpje zie je hem hard tegen de grond smakken. De jongeman heeft op Instagram meer dan 9 miljoen volgers, een pak minder dan de 33 miljoen van zijn bekende voetbalvader, maar nog even en hij heeft meer volgers dan de 13 miljoen van zijn moeder Victoria.