Verkoudheid of griep voorkomen? Dit eenvoudige middeltje zou helpen

Wie meer vitamine D binnenkrijgt, zou minder risico lopen om een verkoudheid, griep of een longontsteking te krijgen. Dat zeggen wetenschappers van de Queen Mary University of London, die een studie uitvoerden naar het verband tussen vitamine D en infecties van de luchtwegen.

Het is niet de eerste keer dat wetenschappers een link proberen te vinden tussen een toename van griep en verkoudheden in de winter en een lager gehalte vitamine D. Vitamine D wordt door het lichaam aangemaakt wanneer de zon schijnt, dus iets minder in de winter.

Volgens de wetenschappers van de Queen Mary University hebben zij die duidelijke link gevonden na het bestuderen van data van 11.000 patiënten uit 14 landen. Volgens hen keken eerdere studies vooral naar het effect van een éénmalige hoge dosis vitamine D, terwijl het geheim volgens hen ligt in het regelmatig gebruiken van supplementen.

Adrian Martineau, professor in longziekten en hoofdauteur van de studie, ziet het effect bij alle proefpersonen, maar vooral bij patiënten die een laag gehalte vitamine D in het lichaam hebben. Dit zijn vooral mensen die weinig buitenkomen of hun lichaam om religieuze redenen bijna volledig bedekken. Volgens zijn onderzoek halveren mensen met een tekort aan vitamine D het risico op een ontsteking van de luchtwegen wanneer ze regelmatig supplementen nemen. Wie wel voldoende vitamine D in het lichaam heeft, verkleint het risico met tien procent.

De auteurs van de studie pleiten ervoor om bepaalde voedingsmiddelen zoals brood of melk te verrijken met vitamine D. Het effect op de gezondheidszorg zou volgens hen groot zijn, zo stellen ze in het vakblad British Medical Journal.