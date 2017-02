FOTO. Rouches maken grootste tifo ooit in België voor wedstrijd tegen Gent

Er hangt nu al spanning op Sclessin voor de wedstrijd tegen AA Gent zondagmiddag. In het stadion is te zien hoe de supporters voorbereidingen treffen voor een enorme tifo. Gezien de dramatische resultaten van Standard, en het verleden van controversiële supportersacties van de Rouches, is het voor het bestuur bang afwachten wat de boodschap zal zijn.

De tifo zou zo’n 30 meter hoog, en 60 meter breed worden. Goed voor een oppervlakte van liefst 1.800 vierkante meter.

“De tifo die zondag te zien zal zijn op Sclessin zal de grootste tifo worden ooit gezien in de Belgische competitie” klinkt het op de Nederlandstalige Facebookpagina StandardSupporters. “De ultra’s hebben hier 1 jaar aan gewerkt ! Wat zijn we verdomd benieuwd ❤️! Wie de wedstrijd zal bijwonen vragen we om zo veel mogelijk filmpjes en foto’s te maken en heel veel mee te zingen met de andere supporters . De ziel moet terugkomen binnen Sclessin. We moeten er een hel van maken. De top 6 is nog altijd mathematisch mogelijk beste supporters!”

Volgens de Franstalige website sudinfo is het een spandoek om het twintigjarig bestaan van de supportersgroep ‘Les Ultras Infernos’ te vieren. Maar zeker ben je nooit met de rouches. Denk maar aan de controversiële tifo met de onthoofde Steven Defour. Ook toen hadden de supporters het bestuur op voorhand gezegd dat het een heel gewone afbeelding zou worden...