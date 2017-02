Ze liet plastische chirurgie uitvoeren op haar hondje opdat hij meer op een tekenfilmhond zou lijken

Een Russische familie ligt onder vuur omdat ze bij hun hondje plastische chirurgie lieten uitvoeren. De dierenarts moest en zou zijn oren wat lager zetten, zodat hij meer zou lijken op de viervoeter uit de film ‘The Mask’.

Een Jack Russell met puntige oren. Foto: Shutterstock

Toen Marina Esmat (37) een Jack Russell voor haar zoon had gekocht, merkte ze al snel dat zijn oren naar boven groeiden en niet hangend naar beneden. Het gezin probeerde het tij nog te keren en ging aan de slag met gewichten en lijm, maar toen ook dat niet lukte, trok het naar de plaatselijke dierenarts.

“We merkten na een maand iets vreemds op aan zijn oren. We probeerden het eerst te verhelpen met muntstukken en lijm, maar dat hielp niet. Toen besloten we naar een chirurg op zoek te gaan”, legt Marina uit. “De dokters probeerden ons te overhalen om het niet te doen, maar wij vonden dat onze hond er zo mooier uit zou zijn.”

Wedstrijdhond

Het hondje uit ‘The Mask’

Ook Andrey Mezin, de dierenarts, was niet opgezet met de plannen. “Ze vroegen om de oren van hun hond te verlagen. We vinden niet dat deze vorm van operaties gerechtvaardigd is, maar mensen blijven vaak aandringen. We hebben uiteindelijk de operatie toch gedaan en nu hangen zijn oortjes.”

“De eigenaar wilde graag met de hond aan wedstrijden deelnemen. Bij die wedstrijden zijn er vaak bepaalde criteria, en blijkbaar zou hij met zijn oren geen kans gemaakt hebben.”

Lezers reageren furieus op het verhaal dat de media ver buiten Rusland haalde. “Het zijn beulen die uit winstbejag hun hond mishandelen”, zegt iemand. “Dit is zo wreed”, reageert iemand anders.