Ware vriendschap: zo beschermt dit meisje haar vriendin op een eerste date

Dawsyn Eubanks (19) en Georgia Hoyer (18) uit Dallas zijn beste vriendinnen. Ze hebben heel wat voor elkaar over en je zal maar de man zijn die met één van hen op date wil.

Als je voor het eerst op date gaat met iemand die je niet goed kent, neem je best enkele voorzorgen; Zo spreek je bijvoorbeeld best af in een publieke ruimte én laat je je vrienden weten waar je zit. Dat laatste had Dawsyn gedaan toen ze voor het eerst een date had met een jongen die ze via gemeenschappelijke vrienden had leren kennen. Georgia wist dus waar ze uithing.

Plots kreeg Dawsyn een sms van Georgia: "Waarom eet je je eten niet op?" Toen ze opkeek, zag ze haar vriendin zitten aan het tafeltje achter haar, vermomd met een hoodie en een snor. Ze was stiekem naar hetzelfde restaurant gegaan om zeker te zijn dat de eerste date van haar beste vriendin goed verliep. "Ik kon niet meer van het lachen", zei Dawsyn. Ze nam een foto van haar vriendin, die meer dan 200.000 keer gedeeld werd op Twitter.

The date went well btw — dawsyn eubanks (@presleighdawsyn) February 17, 2017

Voor wie het zich afvroeg: ondanks -of net door?- de onverwachte verschijning van Georgia, werd het toch nog een leuke date.