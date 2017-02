“Ik werd wakker en plots stond er een jongetje aan mijn bed”

Een gebruiker van de populaire socialenetwerksite Reddit vroeg zich af wat het ergste was dat mensen al ooit hadden meegemaakt. Het leverde behoorlijk huiveringwekkende getuigenissen op.

Zo getuigt een studente dat ze iets akeligs meemaakte toen ze met een groep meisjes op reis was. Ze had in bed nog aan haar kamergenote uitgelegd hoe haar broertje deel was van een tweeling, waarvan de andere broer helaas doodgeboren was. Thuis voelde het volgens haar vaak alsof dat broertje kwam rondspoken. “De volgende nacht hoorden we plots geluiden in onze kamer en echt waar, er stond een klein jongetje aan ons bed. We mochten gelukkig van kamer wisselen.”

Foto: Reddit

Een andere surfer onthult hoe hij ’s avonds een bad nam en plots heel luide muziek hoorde bij de buren. “Toen ik uit bad kwam, gingen alle haren in mijn nek overeind staan. De muziek kwam uit de kamer van mijn huisgenoot. En ik was alleen thuis. Toen ik in zijn kamer ging kijken, zag ik dat er een cd aan het spelen was met het cd-doosje open naast de speler. Er stond geen alarm ingesteld, ik heb nooit geweten wat er gaande was.”

Foto: Reddit

Deze bekentenis komt van iemand die met enkele vrienden een verlaten ziekenhuis bezocht. “We stootten op een deur die geblokkeerd was met een groot stuk hout. Toen we het hout probeerden weg te duwen, hoorden we plots een ijzingwekkende stem van achter de deur ‘ga weg!’ roepen. Het leek alsof de stem van diep uit de grond kwam en mijn botten bijna uit mijn vel wilden breken. We hebben ons nooit eerder zo snel uit de voeten gemaakt.”

Foto: Reddit

En dan deze: een surfer die ’s nachts naar huis aan het rijden is en op een brug een erg rare verschijning tegenkomt. “Toen ik eindelijk aan het einde van de brug kwam, zag ik iemand aan der andere kant van de weg wandelen. Maar dan zie ik het: hij draagt een lange, witte jas waarvan de riem over de grond sleept. En ook: ik zie geen gezicht. Er was wel een hoofd, de vorm althans, maar geen gezicht. Gewoon een donkere vlek. Ik ben er snel voorbij geracet en in mijn achteruitkijkspiegel was het akelig donker.”

Foto: Reddit

Een zorgverlener in een bejaardentehuis vertelt het verhaal van een loeiend geluid dat alsmaar feller wordt. “Ik zat in de lift en toen ik aan de vierde verdieping kwam, gingen de deuren open. Daar stond ze. Haar in piekjes en een geschifte blik in haar ogen. Ze maakte meteen oogcontact en staarde me aan. Ze sloeg met haar looprek in het rond, raaskalde en deed de hele tijd hysterisch. Ik probeerde ze te kalmeren en ze volgde me naar haar kamer. Als we halfweg waren, was het plots muisstil. Dan haalde ze haar arm naar boven en richtte ze haar vinger naar mij. ‘Pas op voor die man achter u’, zei ze. En ze begon weer te schreeuwen en haar looprek in het rond te gooien. Er was niemand achter mij, maar vanaf dan voelde ik me telkens begluurd. Ik was echt doodsbang.”

Foto: Reddit

Of alle verhalen waargebeurd zijn, is niet met honderd procent zekerheid te zeggen. Maar de tag ‘serieus’ maakte alvast duidelijk dat het niet de bedoeling was grappen of verzinsels als antwoord te posten.

