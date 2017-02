"Kijk ze zijn aan het sterven," video toont slachtpartij door Congolese soldaten

Een video die is opgedoken en die Congolese soldaten toont die een bloedbad onder burgers aanrichten in een provincie waar rebellen sterk staan, is volgens de regering van de Democratische Republiek Congo (DRC) een “montage”. Regeringswoordvoerder Lambert Mende beklemtoonde zaterdag dat het beeldmateriaal niet geauthentiseerd is en vroeg zich af “welk leger aanvaardt dat zijn moorden worden gefilmd”. Mende vergeleek de film zaterdag met een “montage van Rambo”.

De video in kwestie duurt zeven minuten en werd vrijdag aan het Franse persagentschap AFP bezorgd door “een Congo-specialist”. Volgens die persoon werd de opname gemaakt op 11 of 12 februari. Volgens evenmin bevestigde informatie gaat het om gevechten tussen het Congolese leger en rebellen van Kamwina Nsapu in de provincie Centraal-Kasaï, waarbij 50 tot 100 doden zijn gevallen.

Authentiek of niet, de video werd zaterdag druk besproken op de sociale media. Afgaande op de kwaliteit van het beeldmateriaal werd de opname gemaakt met een smartphone door een soldaat die met enkele medesoldaten in het lingala (de voertaal in het leger) en het swahili (de taal die in Oost-Congo wordt gesproken) communiceert. De tegenstanders roepen “Ons land, ons land” in het tshiluba, de taal die in de Kasaï-provincies wordt gebezigd. De filmer becommentarieert zijn beelden en zegt exact waar hij zich bevindt: “in het dorp Mwanza-Lomba”.