Engelse vijfdeklasser schrijft geschiedenis en schakelt Burnley uit

Lincoln City heeft een stunt van formaat beet. De Engelse vijfdeklasser klopte in de FA Cup Premier League-club Burnley. Met een doelpunt in het slot van de reguliere speeltijd won Lincoln met 0-1. Daarmee zetten de amateurs een historische prestatie neer.

Bij Burnley ontbrak Steven Defour met een liesblessure. Zonder onze landgenoot slaagde Burnley niet om zijn tegenstander te ontmantelen. De bezoekers hielden stand en de partij leek af te stevenen op een scoreloos gelijkspel. Maar de verwachte replay kwam er niet. In het slot van de wedstrijd viel er dan toch een doelpunt, maar het was niet topfavoriet Burnley dat scoorde. Sean Raggett ontpopte zich tot de held van de dag door Lincoln de zege te schenken en Burnley uit te schakelen.. The Clarets bleven verweesd achter.

Historische prestatie

Lincoln kwalificeert zich zo voor de kwartfinales van de FA Cup. Het is de eerste niet-professionele ploeg die daarin slaag sinds 1914, een historisch moment.