Onze aarde heeft er een ‘nieuw’ continent bij

Volgens een recente publicatie van The Gelogical Society of America zouden Nieuw-Zeeland en Australië op twee aparte continenten liggen. Wetenschappers hebben het ‘nieuwe’ continent de naam Zeelandia gegeven.

Nieuw-Zeeland is het kleine buurtje van Australië, maar volgens recente studies zou onder die kleine buur een veel groter, afgescheiden continent schuilgaan. Nieuw-Zeeland werd tot nu toe bij Australië gerekend.

Het idee is niet nieuw. Geofysicus Bruce Luyendyk liet in 1995 de naam ‘Zeelandia’ al vallen. Maar een studie over de laatste tien jaar heeft nu ook echt aangetoond dat het niet zomaar om een groep continentale eilanden gaat, maar dat de continentale kortst groot en afgescheiden genoeg is om officieel van een apart continent te kunnen spreken. Naast Nieuw-Zeeland huist Zeelandia ook het Franse Nieuw-Caledonië en heel wat andere grondgebieden en eilanden.

Afhankelijk van of je Europa en Azië al dan niet samentelt, is Zeelandia het zevende of achtste continent op aarde.