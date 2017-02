IN BEELD. Ook Tom Boonen (opnieuw) geveld door bizarre valpartij in Oman

Onderweg naar de slotklim in de Ronde van Oman werd het peloton opgeschrikt door een bizar voorval midden in de woestijn. Het halve peloton ging onderuit door een waterstroom over de weg. Daarbij ook Tom Boonen, die dus voor de tweede keer ten val kwam in de Ronde Van Oman...

Boonen kwam al ten val op Valentijnsdag in Oman, toen hij vol in de remmen moest door een incident voor zich. Boonen bleef niet recht, maar kwam er gelukkig van af met slechts enkele schaafwonden. De valpartij op zaterdag was echter net iets vreemder, want door een waterstroom over de weg kwam zowat het halve peloton ten val. Bizar. Gelukkig liep Boonen ditmaal geen blessure op.

حادث تصادم بين الدراجين في وادي محرم نتيجة المياه المتبقية من جريان الوادي ، أتاح للفرنسي رومان بارديه للإنقضاض على الصدارة #طواف_عمان_2017 pic.twitter.com/33tfM5gPLk — Muscat Municipality (@MctMunicipality) February 18, 2017

