Toen de vrouw van zijn dromen gedumpt werd, vond hij de beste manier om haar hart te winnen

Toen zijn grote liefde Kelsey Heinze in 2008 gedumpt werd door haar vriendje, zag Phil Glatfelter uit Washington zijn kans schoon om haar hart te winnen. Hij gaf een 'het is voorbij'-feestje om samen met haar de breuk te vieren. En het werkte, want uiteindelijk trouwde hij met haar.

Phil en Kelsey leerden elkaar kennen toen ze nog studeerden. Kelsey had een vriendje toen, dus Phil wilde zich niet opdringen. Maar toen Kelsey gedumpt werd, wist hij dat het tijd was om zijn beste beentje voor te zetten. Hij nodigde al hun gemeenschappelijke vrienden uit en gaf een 'break-up party' voor haar. "Ik wilde haar vooral doen lachen", zegt Phil in krant Washington Post. "Ze was van streek en haar hart was gebroken, maar ik wist wel dat het goed zou komen.En stiekem had ik natuurlijk ook iets te vieren"

Het werkte, want na de breuk begon Kelsey Phil in een ander licht te zien. "Ik wist alles van hem, en plots leek het alsof iemand het licht had aangedaan en er een nieuw deel van de kamer verlicht werd", zegt Kelsey. "Ik dacht: "Waarom zijn we hier niet sneller op gekomen?".

Acht jaar na het bewuste feestje, vorig jaar in april, was het haar beurt om een feestje te geven. Samen met haar schoonzus plande ze een in het grootste geheim feest voor de dertigste verjaardag van Phil, maar opnieuw was hij diegene met de verrassing. Want zonder het zelf te weten, had Kelsey mee haar eigen verlovingsfeest gepland. Ondertussen zijn de twee getrouwd en naar eigen zeggen gelukkiger dan ooit.